面臨重量級對手競爭 前景黯淡 Roku股價大跌

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-16 21:11

Roku (ROKU-US) 股價在周五 (16 日) 盤前下跌近 17%。這家串流媒體服務提供商預計第 1 季虧損將超出預期，因該公司難以與 Netflix (NFLX-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等重量級同業爭奪廣告收入。

串流媒體巨頭進入競爭激烈的廣告領域，給 Roku 的業務帶來壓力，從智慧型裝置到智慧電視的轉變也削弱了對其設備的需求。

MoffettNathanson 分析師納珊森 (Michael Nathanson) 表示：「Roku 正處於被四面八方湧現的挑戰者壓縮的邊緣。」

如果周五收盤跌幅一如盤前，根據周四 (15 日) 收盤價 78.76 美元，去年股價大漲 1 倍多的 Roku 市值將流失超過 20 億美元。

雪上加霜的是，沃爾瑪 (WMT-US) 對收購競爭對手 Vizio 展現出興趣，這將創造另一個規模較大的參與者，在其最重要的零售通路中與 Roku 競爭。

Roku 與沃爾瑪簽訂獨家協議，在其設備上銷售由零售商播出的產品。

納珊森表示：「如果沃爾瑪真的成功收購了 Vizio，預計它們與全球最大品牌之間無與倫比的關係、以及豐富的購物數據，也將對 Roku 的地位構成重大挑戰。」

根據 LSEG 的數據，Roku 預期第 1 季每股虧損 90 美分，高於分析師預期的每股虧損 69 美分。

由於去年好萊塢罷工導致影片發行有限，該公司還面臨媒體和娛樂促銷支出緩慢的問題。管理層指出，預計「今年將繼續受到挑戰」。