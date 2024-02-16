歐盟隱私保障組織促主管機關反對Meta無廣告訂閱服務

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-16 18:58

由 28 個組織組成的團體周五 (16 日) 表示，歐洲隱私執法機構應該反對 Meta Platforms (META-US) 去年 11 月在歐洲推出的無廣告訂閱服務，因為該服務要求用戶付費以確保其隱私，這種模式可能會被其他公司效法。

隱私活動人士施雷姆斯 (Max Schrems) 領導的組織 NOYB、愛爾蘭公民自由委員會、歐洲維基媒體、電子隱私資訊中心和其他機構向歐洲資料保護委員會 (EDPB) 發出聯名信。EDPB 正準備發布指導意見，就同意或付費作出決定。

在此之前，荷蘭、挪威和漢堡隱私監管機構都向歐盟隱私監管機構徵求意見。

Meta 重申，適用於 Facebook 和 Instagram 的付費服務是在遵守歐盟規則，讓用戶選擇是否可以收集他們的數據並將其用於針對性廣告，而同意被追蹤的用戶將獲得由廣告收入資助的免費服務。

Meta 發言人表示：「訂閱無廣告服務符合歐洲主要監管機構和法院近年來所共享的最新監管發展、指導和判決。」「具體來說，它符合歐洲最高法院的指示；歐盟法院 (CJEU) 去年 7 月認可了訂閱模式，作為人們同意個性化廣告數據處理的一種方式。」

這 28 個組織警告，其他公司可能會效仿 Meta 的做法，「如果『付費或同意』被允許，它將不僅限於新聞頁面或社交網絡，而是將被任何有能力通過同意將個人數據貨幣化的行業部門所採用。」