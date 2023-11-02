〈財報〉Roku Q3營收、Q4財測均高於預期 廣告業績良好 挺過衝擊 盤後漲逾16%

Roku (ROKU-US) 周三 (1 日) 公布第三季營收與第四季財測均高於預期，激勵盤後股價大漲約 16%。

近時確認，Roku 周三小幅收高 0.22%，盤後大漲 16.42%，報每股 69.50 美元。

Q4 財測關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 查訪共識)

營收：9.55 億美元 vs. 9.52 億美元

Q3 (9/30 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 查訪共識)

每股虧損：2.33 美元 vs. 2.12 美元

營收：年增 20% 至 9.12 億美元 vs. 8.552 億美元

淨損：3.301 億美元

第三季活躍用戶：7580 萬人 vs. 7533 萬人 (StreetAccount 調查的共識預期)

Roku 第三季的淨損雖然幾乎是去年同期淨損 1.222 億美元 (或每股 88 美分) 的 3 倍，但營收年增 20%，根據該公司說法，這主要得益於「內容傳遞和影視廣告的強勁表現，以及今年 3 月推出的 Roku 自有品牌電視的銷量」。

Roku 自有品牌的智慧電視內建 Roku 介面，用戶外接 Roku 串流媒體播放器就可使用。該款電視今年稍早在百思買 (Best Buy)(BBY-US) 上架開賣，推動設備部門營收年增 33%。

Roku Media 總裁 Charlie Collier 指出，在國際市場上，品牌電視的活躍帳戶淨增比例也高於串流媒體播放器。

Roku 第三季活躍用戶數較上季淨增 230 萬個帳戶，達 7580 萬個帳戶。

此外，Collier 稱 Roku 第三季廣告業績良好，撐過整個產業廣告放緩的衝擊，並預期第四季年增率將相似。但他對未來廣告市場的復甦仍持謹慎態度。

Roku 9 月時表示將裁員 200 人以降低公司營運費用年增率。此前該公司已曾於今年 3 月和 2022 年 11 月進行多輪裁員，根據報導，Roku 也戮力削減各種成本，包括整合辦公空間和放緩招聘。