Roku今年飆漲 分析師：漲太快+估值過高 該賣了！

有分析師團隊以 Roku (ROKU-US) 股價上漲太快為由而調降評級，導致該股周五 (15 日) 股價重挫近 7%。

Michael Nathanson 領導的 MoffettNathanson 分析團隊周五將 Roku 評級自中性下調至賣出，並下修今明兩年獲利預期，但將股票目標價自 64 美元上調至 66 美元。

Roku 周五股價下挫 6.76%，收每股 95.93 美元，今年迄今該股已上漲約 136%。

周五的評價變動顯示該分析團隊扭轉了先前看法。該分析團隊在 Roku 10 月底公布第三季財報前，將其股票評級上調至「中立」，爾後該財報呈現第三季營收和活躍帳戶表現均優於市場預期。

該分析團隊說：「我們先前並非預期營收更強勁，而是在看到 2021 年和 2022 年支出荒謬、無紀律的激增後，該公司採取了有意義的成本行動來控制支出增長，因此我們看到一條實現獲利的道路。」

然而，評級下調並不反映基本面觀點的改變，而是與估值有關。 根據道瓊市場數據，自 Roku 公布第三季財報以來，截至周四收盤，其股價已飆漲 72%。

儘管 Moffett 對其調整後的 EBITDA 相當樂觀，但「以我們的估值框架來說，我們根本無法接近現行股價水準。」

根據該分析團隊研究，Roku 今年營收成長很大一部分是由內容發行銷售所驅動，但串流訂閱成長仍在放緩且將持續放緩，這會令內容發行營收承壓。

連網電視廣告 (串流內容播放時出現的廣告) 明年將必須推動成長，但規模更大的同業恐搶占市占，例如亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime、Netflix (NFLX-US) 和迪士尼 (DIS-US) 等。