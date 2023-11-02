〈財報〉廣告營收大幅改善 Roku由虧轉盈 調升營收財測

串流媒體設備製造商 Roku (ROKU-US) 股價在周四 (2 日) 盤前上漲近 20%，因其第 3 季度實現令人驚訝的核心利潤，並在廣告市場復甦的背景下，第 4 季營收財測高於華爾街預期。

作為疫情推動的串流內容消費轉變的受益者，Roku 也因在自己的串流媒體頻道上推出更多原創內容以吸引訂戶和廣告商而受到提振。

D.A. Davidson 分析師表示，「我們仍然相信，有線電視廣告收入的長期轉變正在加速轉向高端。」

根據 LSEG 的數據，不計項目，Roku 第 3 季核心獲利為 4340 萬美元，而分析師預計核心虧損 3140 萬美元。

摩根大通分析師卡彭特 (Cory Carpenter) 表示：「對我們來說，真正突出的是獲利上漲，調整後 EBITDA 比預期提前兩季轉正，這對於我們建立多頭部位和估值支持至關重要。」

廣告趨勢的改善與 Alphabet、Meta 和 Snap 最近幾天的業績所顯示的廣告業務反彈跡象相符。

總部位於加州聖荷西的 Roku 預計第 4 季營收為 9.55 億美元，超出分析師 9.52 億美元的預期。

該公司還預計調整後核心獲利為 1000 萬美元，而分析師預測為核心虧損 5300 萬美元。

截至周三 (1 日) 收盤，該股今年來已上漲近 47%，最新交易價格為 19.20 美元。

根據 LSEG 數據，Roku 的企業價值與銷售額比率為 1.87，而產業中位數為 1.08。