星通打入多國電力與鐵路市場 激勵股價亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-16 18:52

關鍵任務網路 (MCC) 解決方案公司星通 (3025-TW) 指出，推出的最新解決方案，已經成功打入美國、印度、東歐以及東南亞等地的電力與鐵路市場，激勵今天股價開高走高，強攻漲停鎖住 63.1 元，成交量 9287 張。

星通日前於法說會透露，除了打入美國、印度、東歐以及東南亞等地的電力與鐵路市場，且訂單能見度看到上半年，也看好後續北美的基礎建設商機，並指出北美相關基礎建設專案的營收規模，將較 2023 年成長 1 倍，法人預估，可望帶動整體營收成長 15%。

星通今天以 58 元開高走高，於漲停板附近震盪後，亮燈漲停鎖住 63.1 元，站上 5 日線。不過觀察三大法人近日籌碼動向，可看出三大法人並無明顯操作，外資在連 4 賣後，昨 (15) 日小買 345 張，今日又再度賣超 14 張。