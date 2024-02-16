東研信超搶AI商機 擬建AI伺服器檢測實驗室

東研信超表示，隨著 AI 趨勢發展及現有客戶需求，子公司電測認證因專攻大電壓、大電流等特殊規格檢測，今年 1 月起陸續接獲 AI 伺服器、汽車電子等相關檢測訂單。

東研信超補充，電測認證主要用於分流汽車零部件、軌道交通、充電樁、電廠設施，以及 AI 伺服器相關檢測需求，其中 AI 伺服器市場規模不斷擴大，使各大系統廠廣達、緯創等持續積極投入開發 AI 伺服器機種，帶動檢測需求明顯增加。

隨著生成式 AI 熱潮持續，不僅帶動 AI 伺服器產業成長，各品牌廠也積極開發 AI PC，且為符合 AI 高效傳輸需求，皆搭載 Wi-Fi 7 等最新無線傳輸規格，其檢測技術與時數皆高於 WiFi 6/6E 規格，東研信超在無線射頻 (RF)、電磁相容性 (EMC) 及安規 (Safety) 檢測業務在該領域享有高市佔率，將隨客戶需求向上成長。