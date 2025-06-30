鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-30 17:29

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上半年最後一個營業日，新台幣兌美元匯率今 (30) 日尾盤豬羊變色，由升值轉為重貶，終場貶值多達 7.22 角，貶幅 2.47%，收在 29.902 元，台北外匯市場總成交值放大至 24.845 億美元，並創下 24 年來單日最大貶幅。匯銀人士研判，老大哥 (央行) 出重手把匯價打下來，直接摜破 29.9 元關卡，可望讓企業能夠稍加美化半年報。

〈台幣〉央行出重手了！急貶逾7角失守29.9關卡 創24年單日最大貶幅。(圖：shutterstock)

出口商即將結算季報、半年報，近期明顯有實質拋匯需求，帶動新台幣兌美元上周強勢走升，累計升值 3.49 角，今天以 29.16 元開盤後，一度往 29 元整數關卡靠攏，最高升抵 29.048 元、升值 1.32 角。不過，午盤過後，新台幣匯率風雲變色，央行擴大買美元力道，帶動匯價貶至全日最低 29.902 元，盤中高低振幅多達 8.54 角。

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新台幣兌美元匯率上半年以 29.902 元收尾，6 月漲幅幾乎回吐，累計升值收斂至 2.7 分或 0.09%，月線驚險拉出連三紅。

以第二季來看，新台幣累計狂升 3.28 元或 10.97%，季線翻紅，創下史上最大單季升幅。