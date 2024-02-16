三大法人買超69億元 中興電等四檔獲外資買超逾萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-16 18:01

台股今 (16) 日收盤指數下跌 37.32 點或 0.2 % 作收，收盤指數報 18607.25 點，成交值 4116.56 億元，三大法人中，外資及自營商買超，投信賣超，合計買超 68.92 億元。

2 月 16 日集中市場外資買超 36.79 億元，投信賣超 21.18 億元， 自營商買超 53.31 億元，而在期貨市場方面，外資今天交易淨口數爲空單 4058 口，未平倉合約口數爲 6703 口 。

2 月 16 日集中市場外資買超較多的個股爲，群創、開發金、英業達、中興電、中工、輔信、達運、華邦電、華航、映泰；2 月 16 日集中市場外資賣超較多的個股爲，廣達、新光金、大同、聯電、中信金、台積電、玉山金、鴻海、台新金、陽明。

2 月 16 日集中市場投信買超較多的個股爲，健鼎、東陽、森崴能源、JPP-KY、世紀鋼、京元電子、華碩、士電、技嘉、正新；2 月 16 日集中市場投信賣超較多的個股爲，群創、廣達、定穎投控、文曄、南亞科、宏碁、緯創、仁寶、華邦電、英業達。

2 月 16 日集中市場自營商買超較多的個股爲，宏碁、台積電、鴻海、仁寶、康舒、南亞科、佳世達、中興電、華通、英業達；2 月 16 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，群創、豐藝、緯創、兆豐金、遠雄港、世紀鋼、永豐金、建準、亞泥、三商。