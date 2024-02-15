〈台股盤後〉台積電飛龍在天 爆量近5000億漲548點創歷史新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-15 14:10
台股龍年開盤首日，今 (15) 日在台積電一早跳空開 709 元創天價，在台積電的領軍之下，台股大漲超過 500 點，終場漲 548.5 點或 3.03%，以 18644.57 點作收，突破 2022 年 1 月 5 日的 18619.61 點，台股大盤指數創下歷史高點，成交量 4926.96 億元。
春節台股休市期間，台積電 ADR(TSM-US) 大漲，帶動台積電 (2330-TW) 今天開紅盤即跳空大漲逾 9%，逼近漲停板，雖隨後漲幅收斂，終場漲 51 元或 7.89%，以 697 元作收，寫下歷史天價。
觀察其他權值股今天表現同樣亮眼，聯發科 (2454-TW) 漲逾 3%，日月光投控 (3711-TW) 漲逾 4%，大立光 (3008-TW) 也漲逾 2%。不過鴻海 (2317-TW) 則小跌 0.49%，台達電 (2308-TW) 則跌 1.04%。
輝達 (NVDA-US) 以及美超微同樣在台股休市期間大漲，激勵台股 AI 族群今天也有表現。技嘉 (2376-TW) 強攻漲停鎖住 370.5 元，奇鋐 (3017-TW) 也強攻漲停鎖住 534 元，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 漲逾 4%，緯穎 (6669-TW) 漲 3.53%，英業達 (2356-TW) 漲 2.65%。
PCB 族群今天同樣發新春紅包，金像電 (2368-TW) 強攻漲停鎖住 273 元，健鼎 (3044-TW) 也亮燈漲停鎖住 223 元，台燿 (6274-TW)、律勝 (3354-TW) 紛紛亮燈漲停，台光電 (2383-TW) 大漲逾 9%，亞電 (4939-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 漲逾半根停板。
不過觀光類股卻兩樣情，交通部觀光署在春節前夕宣布自 6 月 1 日起，團體不開放組團赴中旅遊，導致觀光族群今天走弱。寒舍 (2739-TW) 跌幅最沉重，跌 9.71%，雲品 (2748-TW)、夏都 (2722-TW) 跌逾 7%，鳳凰 (5706-TW) 跌逾半根停板，晶華 (2707-TW)、雄獅 (2731-TW)、王品 (2727-TW) 都紛紛走跌。
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