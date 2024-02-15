〈台股盤後〉台積電飛龍在天 爆量近5000億漲548點創歷史新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-15 14:10

台股龍年開盤首日，今 (15) 日在台積電一早跳空開 709 元創天價，在台積電的領軍之下，台股大漲超過 500 點，終場漲 548.5 點或 3.03%，以 18644.57 點作收，突破 2022 年 1 月 5 日的 18619.61 點，台股大盤指數創下歷史高點，成交量 4926.96 億元。

春節台股休市期間，台積電 ADR(TSM-US) 大漲，帶動台積電 (2330-TW) 今天開紅盤即跳空大漲逾 9%，逼近漲停板，雖隨後漲幅收斂，終場漲 51 元或 7.89%，以 697 元作收，寫下歷史天價。