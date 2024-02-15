台股大漲548點擠進紅盤日漲點前三強 法人：多頭續強機率高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-15 18:04

台股今 (15) 日龍年開紅盤氣勢如虹，一度大漲 629.4 點，衝上 18725.47 點，終場收在 18644.57 點，勁揚 548.5 點，刷新歷史新高，並創下台股農曆春節紅盤日第三大漲點的好成績，也是史上第六大漲點。法人表示，根據歷史經驗，春節紅盤後，台股往往可維持多頭漲勢，但從企業獲利與指數空間分析，建議投資人可在類股輪動時進行汰弱留強，聚焦具有成長性的族群。

台股春節休市期間，費城半導體指數漲幅達 4.04%，領先 S&P500 的 1.17%、那斯達克指數的 1.68%，美國科技股強勢上漲，以及晶圓龍頭大廠台積電 ADR 累積漲幅超過一成之多，激勵台股龍年順利開出亮眼的紅盤。PGIM 保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，台股與費半指數高度連動，帶動龍年紅盤主要由 AI 供應鏈等相關類股擔綱多頭要角。

另外，本次 MSCI 權重調整台股二升一平，也替這波多頭行情打氣，孫傳恕表示，值得注意的是台股在 MSCI 全球新興市場指數的權重獲得調升，此為 2019 年第一季之後再見到獲得調升，有助於帶動國際資金回流。

從產業面來看，孫傳恕分析，2024 年半導體產業回歸高成長軌道，從美國財報數據分析，科技股表現普遍亮眼，且各大龍頭廠多將 AI 相關資本支出訂定為未來投資重點，加上手機、筆電、記憶體等庫存水位回歸健康水準，在 AI PC 等換機潮的帶動下，預料消費性電子銷售將同步回溫，有利於科技產業成長動能，進而持續推升台股指數。

孫傳恕進一步表示，目前市場期待 AI PC 帶動消費性電子產品需求回溫甚至成長，是因為 AI 的加入不僅代表硬體規格升級，更代表 PC 使用場景的變革，預料主要放量成長將在今年下半年產業旺季和相關應用浮現後，將明顯反映；根據估計，全球 AI PC 出貨量將自今年起逐年成長，帶動 AI PC 滲透率有望從今年的 10% 大幅擴展至 2027 年的 60%。