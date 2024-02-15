〈台股盤中〉紅盤日開門見喜 台積電跳空近漲停 指數飆上18725點刷新歷史高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-15 11:36

台股今 (15) 日開紅盤，在台積電創新高、半導體、AI 族群強勢帶動下，早盤一度大漲 629 點，來到 18725.47 點，不僅改寫歷史新高，也創下單日第二大漲點，預估成交量也放大至 5700 億元。

台股春節連假期間，美股四大指數全面上漲，台積電 ADR 溢價幅度來到約 25%，也帶動台積電開紅盤旋即跳空大漲逾 9%，來到 709 元逼近漲停，聯發科、日月光投控等均一度漲逾半根，整體半導體漲勢強勁。

此外，NVIDIA 近期股價強勢，也帶旺 AI 族群表現，廣達漲 7%，技嘉開盤跳空漲停、川湖也攻上漲停，奇鋐漲 8%、緯創漲 6%、緯穎、英業達等漲 3%，IC 設計中，股王世芯 - KY、智原、祥碩等早盤漲幅約 5-6%；PCB 也有所表態，金像電、健鼎等亮燈漲停、台光電大漲 8%。

不過，智邦跌約半根停板，電源雙雄光寶科跌逾 3%、台達電同樣走弱，面板雙虎群創跌 4%、友達同步下跌，記憶體相關的華邦電、南亞科，以及矽力 *-KY、南電、宏碁等都跌 2-3%，和碩也走弱，都是今日相對弱勢的電子指標。