31檔台股原型ETF開紅盤股價締新猷 半導體族群最搶眼

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-15 18:26

金龍年台股開紅盤，指數大漲 548.5 點，收在 18644.57 點歷史新高，在台積電 (2330-TW) 大漲近 8% 拉抬下，半導體指數漲幅達 6.5%，帶動多達 31 檔台股原型 ETF 股價創上市以來新高，表現最搶眼的就屬半導體 ETF。

國泰費城半導體 (00830-TW)、兆豐洲際半導體 (00911-TW) 連袂大漲逾半根停板，終場分別收在 40.25 元、25 元，寫掛牌以來新高；新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 收漲逾 4%，來到 15.73 元，同創新高，00904 更於紅盤日完成填息，僅花 12 天填息。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人王韻茹表示，過年期間，美股表現強勁，又以費城半導體指數大漲 3.55%，凌駕那指 0.65% 及標普 0.11%，表現最為搶眼，主要來自美股科技財報表現亮麗，其中，又以半導體先進製程、晶圓、矽智財晶片、AI 相關供應鏈為主要投資焦點，使得國內半導體、IC 設計、IP 股、AI 伺服器等族群具中長期趨勢題材。

新光投信董事長劉坤錫表示，春節期間國際股市漲跌互見，美股對台股連動性大，從產業循環來看，半導體正向循環中，仍是年後撐盤要角，加上美國利率政策雖會小幅影響，但因為半導體產業榮景並未出現重大變數，整體評價仍正向看待，年後還是 IC 設計、半導體相關比較有表現機會。

整體來看，新光投信投資長吳文同預估，金龍年台股受惠 AI 創新技術推動、台灣電子出口動能回升，將有機會帶領大盤挑戰萬九新高，預估台股年後 AI、半導體新產品題材獨領風騷下，相關利基題材受惠的好股票，值得投資人選對投資標的，才有望搭上 2024 台股多頭列車。