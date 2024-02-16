就買這幾檔！美國通膨持續放緩 週期性股票可望大漲

鉅亨網編譯許家華 2024-02-16 15:00

美國通膨率很可能繼續下降，這意味所謂的週期性股票可能會暴漲。

週期性企業是指當經濟走強或走弱時，銷售額和利潤會出現劇烈波動的企業。包括鋼鐵製造商和銅礦開採商等材料生產商，當大眾消費能力高的時候，其製造商需求就會增加，餐廳和消費品企業也會因同樣理由受益。

當需求改善時，銀行會增加放貸且完成更多交易，而投資管理公司就會獲利，因其收費取決於所管理的資金量。工業股往往也會上漲，但在近期上漲後，其上漲空間較小。

通膨對企業在兩大方面產生影響。當物價剛開始上漲時，有可能是需求回升的正面訊號，只要銷售量不因此劇烈下降，那麼物價上漲可望提升營收。

但經濟週期的後階段會出現問題，當通膨高到一定程度時，會促使央行升息以削弱消費者對貨品和服務的需求，一如 2022 年初期的狀況。在該時點，投資者會盼望通膨回落，好讓央行降息以鼓勵消費並讓經濟繼續成長。

因此，若美國官方下個月發布的 2 月消費者物價指數 (CPI) 低於預期，美國週期性股票將會上漲。

儘管一些經濟學家尚未發布美國 2 月 CPI 漲幅的預測，但有大量證據表明通膨將繼續放緩。美國 1 月 CPI 上漲 3.1%，與 2022 年略高於 9% 的峰值相比已下降許多，而美國聯準會 (Fed) 目標是將該數據拉回到 2%。

22V Research 的 Dennis DeBusschere 指出，服務業物價是令美國今年 1 月 CPI 高於預期的主要推動力，但服務業物價漲勢通常在每年 1 月過後會放緩，一如 2023 年那樣。因此通膨可望放緩，而 CPI 越接近 2%，Fed 就越有可能降息以支持經濟成長。

本周公布美股 CPI 高於預期後，相關類股就遭受重創，更加凸顯通膨與週期性股票之間的關聯。SPDR 追蹤精選原材料股指 ETF (XLB-US) 周二 (CPI 公布當日) 下跌 1.4%；SPDR S&P 金屬與採礦指數 ETF (XME-US) 下挫 3.9%；SPDR 金融類股 ETF (XLF-US) 下跌 1.3%，以及 SPDR 非必需消費品 ETF (XLY-US) 大跌 2%。

DeBusschere 寫道，低於預期的通膨似乎「有助於維持 2024 年的週期性股和偏好風險的因素」。

再者，這些股票的估值仍合理，令其更具吸引力。以未來一年的 EPS 計算，SPDR 追蹤精選原材料股指 ETF 的交易價本益比約 19 多一些，低於 S&P 500 指數 (S&P 500 指數的本益比在 20 以上)。當鋼鐵和其他材料的需求前景改善時，該 ETF 交易價通常與該指數一致。

金屬和礦業 ETF 的本益比略低於 15，遠低於 S&P 500 指數的本益比。根據 FactSet 的數據，過去 10 年該 ETF 本益比與 S&P 500 指數差距更大，但這仍讓股價留了上漲空間，尤其是銅價以百分比計算仍較其高點下降兩位數以上。

SPDR 金融類股 ETF 本益比 15，相比 S&P 500 折價 25%，且過去十年中其交易價不斷在更長時間內貼近市場。

在排除特斯拉 (TSLA-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 的巨大影響後，SPDR 非必需消費品 ETF 在等權重基礎上的本益比略高於 15，過去幾年其交易價符合市場，最低本益比落在 13。