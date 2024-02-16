橋水新動作 大幅加碼輝達
鉅亨網新聞中心 2024-02-16 12:37
最新數據顯示，截至去年年底，全球知名避險基金橋水的美股持倉規模為 178.64 億美元，高於去年第 3 季末的 165.45 億美元，且從橋水前十大持倉來看，消費股佔多數。
橋水等多家資管巨頭周三（14 日）向美國證券交易委員會（SEC）提交截至去年第 4 季末的美股持倉報告（13F），橋水的前十大重倉股包括寶潔、可口可樂 (KO-US) 、好市多 (COST-US) 、嬌生 (JNJ-US) 等消費股。
從加倉操作來看，橋水去年第 4 季前五大買入標的分別為禮來 (LLY-US) 、輝達輝達 (NVDA-US) 、巴西 ETF-iShares、Visa 及 Progressive Insurance，其中禮來和輝達的持倉數量增長均超過 400%。
作為人工智慧（AI）崛起最大受惠者，去年以來輝達股價持續走高，不斷刷新歷史新高。Choice 數的據顯示，去年輝達暴漲 239.02%，今年來（截至周三）續漲 49.23%。
憑藉新型減肥藥 Zepbound 和 Mounjaro，禮來股價也水漲船高。該股去年大漲 60.91%，今年來續揚 29.92%。
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