橋水新動作 大幅加碼輝達

鉅亨網新聞中心 2024-02-16 12:37

最新數據顯示，截至去年年底，全球知名避險基金橋水的美股持倉規模為 178.64 億美元，高於去年第 3 季末的 165.45 億美元，且從橋水前十大持倉來看，消費股佔多數。

從加倉操作來看，橋水去年第 4 季前五大買入標的分別為禮來 (LLY-US) 、輝達輝達 (NVDA-US) 、巴西 ETF-iShares、Visa 及 Progressive Insurance，其中禮來和輝達的持倉數量增長均超過 400%。

作為人工智慧（AI）崛起最大受惠者，去年以來輝達股價持續走高，不斷刷新歷史新高。Choice 數的據顯示，去年輝達暴漲 239.02%，今年來（截至周三）續漲 49.23%。