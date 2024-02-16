Google Workspace、Gemini運用AI提高工作效率

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-16 18:03

Google Workspace 提供 Gmail、Google 文件、Google 試算表等多元功能，提供使用者更高效的工作環境，並改善工作流程。Google 進一步推出對話式 AI 服務 Gemini，可以更快速統整、消化大量資料，運用表格視覺化、串聯雲端生產力，提升工作效率。

Google(GOOG-US) 表示，Gmail 現在也支援多項 AI 功能，使用者可以開啟 Gmail 的「智慧撰寫功能」，透過 AI 技術產生自動提示內容，並提供自動回覆提示，讓使用者有效撰寫英文信件。此外，Gmail 最新的安排會議功能，可以直接在郵件撰寫畫面中建立活動或查找使用者空閒的時間，便能輕鬆安排會議時間。

不久前，採用 Pro 模型的 Gemini 正式支援繁體中文的版本，帶來進階的邏輯推理能力以及歸納總結的能利，提供更快速、便利的服務。Google 表示，使用者可以依照自身的需求，調整、修改 Gemini 的回覆內容，讓內容更簡單、更口語化。