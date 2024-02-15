〈財報〉思科上季業績佳 但宣布裁員5% 影響逾4000個職位

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-15 19:02

思科 (CSCO-US) 周三 (14 日) 宣布裁員 5%，這項決定將導致約 4250 個職位被裁減。思科股價在盤後交易跌 9%。

這是最新一家在 2024 年裁員的科技公司，科技業在經歷兩年市場低迷後繼續壓縮成本。1 月是自去年 3 月以來裁員最繁忙的月份，Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和 SAP (SAP-US) 都宣布將裁員，eBay、Unity 和 Discord 也是如此。根據 Layoffs.fyi 網站，今年至今已有 144 家科技公司解雇近 35000 名員工。

除了披露裁員消息外，思科還公布了強勁的第 2 季財報，但給出較低的財測。它與 LSEG 的共識比較如下：

調整後每股獲利 87 美分，高於預期的 84 美分

營收 127.9 億美元，高於預期的 127.1 億美元

根據財報聲明，思科在截至 1 月 27 日當季營收年減 6%。淨利從去年同期的 27.7 億美元和每股 67 美分降至 26.3 億美元和每股 65 美分。該公司尚未完成對監控和安全軟體製造商 Splunk 的 280 億美元收購。思科執行長羅賓斯 (Chuck Robbins) 在與分析師的電話會議上表示，思科預計將在第 1 季末或第 2 季初完成交易。

網路產品營收總計 70.8 億美元，略低於 StreetAccount 調查分析師一致認為的 71 億美元。

關於第 3 財季的財測，思科預計調整後每股獲利在 84 至 86 美分間，營收則為 121 至 123 億美元。LSEG 調查的分析師預計，調整後每股獲利為 92 美分，營收為 130.9 億美元。

思科預計全年調整後每股獲利 3.68 至 3.74 美元，營收為 515 至 525 億美元。分析師預計調整後每股獲利為 3.86 美元，營收為 542.6 億美元。