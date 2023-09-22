思科史上最大手筆！為何收購Splunk合情合理？

先別管 IPO 市場，本周重頭戲可能是科技公司的併購交易──思科 (Cisco) 收購網路安全軟體公司 Splunk。

思科 (Cisco)(CSCO-US) 周四 (21 日) 宣布，將以每股 157 美元的價格收購 Splunk (SPLK-US)，現金交易價值約 280 億美元，計劃透過現金和債務融資相結合的方式支付此交易，預計一年後完成。

這將是思科迄今最大手筆收購交易，超過 2005 年以 69 億美元收購有線電視機上盒製造商 Scientific Atlantic，以及 1999 年以同樣規模收購光網路公司 Cerent 的交易。

思科財務長 Scott Herren 指出，該交易將讓公司年度經常性收入增加約 40 億美元，「就產品、策略和文化契合度而言，這是非常令人興奮的交易。」

思科預計，該交易將加速營收成長和毛利率擴張，推升收購完成後的第一個財年現金流量和毛利率，並預計第二個財年的非 GAAP 收益將增加。

與此同時，這筆交易將提振思科的安全業務，該業務在思科最近財年創造 38 億美元的營收，約佔產品營收 9%。

Herren 表示，Splunk 在 SIEM（安全資訊和事件管理、追蹤日誌檔案和其他資料）市場中擁有「無懈可擊」的地位，因此思科將更能保護客戶免受攻擊。

Herren 指出，該交易不換減緩思科執行庫藏股的腳步，仍會以每季約 12.5 億美元的速度繼續執行，也不會影響思科「穩定增派股息」的步伐。

Herren 表示，該交易尚需接受美國和歐洲的監管審查，但這兩家公司的產品幾乎沒有重疊，因此審查過程應該「相對簡單」，且因其在中國的業務很少，該交易不會受到中國的審查。

該交易較偏向營收協同的效果，而非成本協同，且因 Splunk 約 2/3 營收來自美國，收購完成後就能接觸到思科國際銷售渠道，為其業務開闢新的市場，因此 Splunk 不會因該交易而大幅裁員，Splunk 執行長 Gary Steele 將留任，並向執行長 Chuck Robbins 匯報。

Piper Sandler 分析師 James Fish 於 2019 年將 Splunk 納入思科潛在併購目標清單，他周四研究報告再次稱 Splunk 是思科的併購首選，不僅產品組合可互補，同時提供現有資安業務的協同效應。

Bernstein 分析師 Mark Moerdler 指出，雖然思科股價在收購交易宣布後略有下跌，但隨著 Splunk 整理出損益表後，此次收購不會對思科的財務構成重大阻力。

分析師指出，Splunk 的交易價格約為 2024 年預期營收的 7 倍，約為同年預期自由現金流的 27 倍。 Evercore 分析師 Kirk Materne 寫道，估值似乎合理。