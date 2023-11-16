〈財報〉設備訂單放緩 思科本季財測令人失望 盤後一度崩跌16%

因預估設備訂單持續疲軟，電腦網路設備商思科 (CSCO-US) 周三 (15 日) 發布本季財測令人失望，並大幅調降全年營收展望，盤後股價一度暴跌 16%。

FY 2024 Q2 財測 v.s. LSEG 訪調分析師共識預期

營收：126 億至 128 億美元 v.s. 141.9 億美元

調整後毛利率：65% 至 66%

調整後營益率：31.5% 至 32.5%

調整後 EPS：0.82 美元至 0.84 美元 v.s. 0.99 美元

發布悲觀財測後，思科盤後一度暴跌 16%，隨後收復部分跌勢，截稿前跌約 11%。該股周三收盤小漲 0.21% 至每股 52.38 美元，今年累計上漲 12%。

思科指出，網路硬體訂單放緩正在影響成長。執行長 Chuck Robbins 試圖藉由深入軟體和服務業務，來降低公司對一次性設備銷售的依賴，但目前的進展仍不足以緩衝企業支出下滑的衝擊。

思科預估，企業設備訂單將持續疲軟，且「仍有一到兩季的已出貨訂單還在等待客戶啟用」，銷售周期比正常情況來的更長。

儘管如此，該公司仍表達對銷售回溫的信心。財務長 Scott Herren 表示，在客戶開始啟用設備後，產品訂單可望於本會計年度下半年加速成長。

思科 9 月時宣布以 280 億美元收購資料處理軟體商 Splunk，以實現業務多元化。這筆交易將允許思科為企業客戶提供更多服務，像是監控網路健康和資安風險。公司預估 2024 年第三季結束前可完成交易。

思科調降了全年營收展望，但上調獲利預期，目前預估全年調整後 EPS 為 3.87 美元至 3.93 美元，高於 8 月時預測的 3.19 美元至 3.32 美元，營收估為 538 億美元至 550 億美元，8 月預測為 570 億美元至 582 億美元。

Q1(截至 10/28) 財報 v.s. LSEG 共識預期

營收：146.7 億美元 (年增 7.6%) v.s. 146.1 億美元

調整後 EPS：1.11 美元 v.s. 1.03 美元

根據財報，上季營收達到 147 億美元，年增近 8%，排除部分項目後，EPS 為 1.11 美元，年增 29%，雙雙優於預期。

執行長表示，公司在 2024 會計年度取得良好開局，Q1 營收和獲利表現都是史上最強。財務長也稱，第一季營收和 EPS 均處在指引的區間上緣，甚至更高。