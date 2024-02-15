〈財報〉測試需求強勁 美國實驗室預測全年獲利超出預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-15 21:10

美國實驗室公司 (LH-US) 周四 (15 日) 預測 2024 年獲利將高於華爾街預期，且第 1 季獲利超出預期，因為常規檢測試劑盒的強勁需求提振了其診斷業務的銷售額。

美國越來越多人、尤其是老年人，正在加緊恢復因疫情限制而延後的醫療程序和例行檢查。

醫療保健利用率的增加使美國實驗室檢測公司受益，其中包括 Labcorp 的競爭對手 Quest Diagnostics (DGX-US)，該公司預測 2024 年銷售強勁，押注診斷試劑盒的需求。

Labcorp 是第二大獨立實驗室測試服務供應商，也是美國合約研究服務的主要提供者之一。

其診斷部門是營收最大的部門，截至 12 月 31 日當季銷售額達 23.5 億美元，比去年同期成長 2.6%。

該公司上月表示，例行檢測量已恢復到疫情前水平，甚至比這些水平「略有加速」。

Labcorp 預測未來 3 年診斷業務將成長約 2.5% 至 4.5%。

根據 LSEG 的數據，該公司預計 2024 年調整後每股獲利將在 14.3 至 15.4 美元之間，而分析師平均預期為 14.6 美元。

總銷售額為 30.3 億美元，基本上符合分析師的預期。