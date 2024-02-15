英國經濟去年第4季跌入技術性衰退

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-15 18:01

初步數據顯示，英國經濟在去年最後一季陷入技術性衰退。

英國國家統計局周四 (15 日) 表示，英國國內生產毛額 (GDP) 在去年最後三個月萎縮 0.3%，連續第 2 季下降。

雖然衰退沒有官方定義，但連續兩季負成長被廣泛認為是技術性衰退。

經濟學家對 10 月至 12 月期間的一致經濟成長預測為 -0.1%。

第 4 季所有三個主要經濟部門均出現收縮，其中服務業產出下降 0.2%，生產下降 1%，建築業產出下降 1.3%。

與 2022 年相比，2023 年全年英國 GDP 預計僅成長 0.1%。12 月產出萎縮 0.1%。

英國財政部長亨特表示，高通膨仍然是「成長的最大障礙」，迫使英國央行保持利率穩定並阻礙經濟成長，「但有跡象顯示英國經濟正在好轉；預測人士一致認為，未來幾年經濟成長將加強，薪資上漲速度快於物價上漲，房貸利率下降，失業率仍然很低。」

英國的通貨膨脹率已顯著下降，但仍遠高於其他經濟體和英國央行 2% 的目標，從而壓縮了家庭財務狀況。1 月整體消費者物價指數年增 4%。

值得注意的是，根據人口成長進行調整後的人均 GDP 在前三個月下降 0.4% 後，第 4 季收縮了 0.6%，去年每季都更進一步下降。 2023 年全年經季節性調整的人均 GDP 萎縮了 0.7%。

Quilter Investors 投資長布魯克斯 (Marcus Brookes) 表示，這些數據很可能代表經濟衰退將是一場「潛在的淺度和短暫的衰退，可能無法反映經濟的真實狀況」，經濟將呈現「 2024 年全年復甦緩慢」。

他在電郵中表示，「英國 12 月和 2023 年第 4 季 GDP 收縮主要是由於持續高通膨、勞動市場的結構性弱點和生產力成長緩慢，以及不利的天氣條件。」「這些因素影響了服務業和建築業的表現，而它們是英國經濟的主要驅動力。」

他指出，其中一些障礙是暫時的，並且已經開始緩解，1 月的通膨數據低於重新加速的預測。

布魯克斯補充說：「未來幾個月預計通膨將會下降，這可能會緩解英國家庭的壓力，並支持消費者驅動型經濟的復甦。」「值得關注的關鍵指標是服務業通膨，該行業占英國經濟活動和就業的大部分，反映出工資成長和消費者需求的強勁程度，這對英國的復甦至關重要。」