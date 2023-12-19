竟天治療骨關節炎局部疼痛新藥 明年初展開二期臨床收案

新藥開發商竟天 (6917-TW) 今 (19) 日公告，旗下治療骨關節炎局部疼痛泡沫劑新藥 APC201，其一期臨床試驗通過安全評估委員會 (SRC) 審查，顯示該新藥的安全性與耐受性無虞，後續可直接進入二期臨床試驗，預計明年初開始招收 60 位患者並確認劑量與療效。

竟天開發的新藥 APC201，在澳洲進行膝蓋骨關節炎引起的局部疼痛一 / 二期臨床試驗，其中一期臨床已於 12 月 4 日完成 10 位健康受試者收案，相關試驗數據在今日獲安全評估委員會 (SRC) 審查通過，顯示 APC201 的血中濃度皆遠低於現行口服藥物血中濃度，且無皮膚刺激性，以及無嚴重不良反應，因此認定 APC201 的安全性與耐受性無虞，可直接進入二期臨床試驗。

依據美國風濕病學會 (ACR) 及美國關節炎基金會 (Arthritis Foundation) 現行針對由骨關節炎引起膝蓋疼痛的藥物治療臨床指引，會優先建議外用非類固醇消炎藥 (NSAIDs)、口服 NSAIDs、次為普拿疼類與鴉片類藥物，之後才會採取局部關節注射或關節置換手術等。

目前效果最佳、銷售額最高的外用藥物是非侵入式的 Pennsaid 2%(双氯芬酸局部用 2% 溶液)，一年全球銷售額超過 10 億美元，然而該藥物使用的溶劑成分易造成病患部位的刺激性與緊繃不適感，且溶液劑型易滴落，加上一天需使用兩次，便利性差。

竟天表示，自主開發的 APC201，其特色是利用雙效脂質專利配方設計，不僅有效提高藥物濃度至 4%，有助提高藥物累積在皮膚內的劑量，且無添加刺激性溶劑，一天一次，不會對皮膚產生刺激，加上採用泡沫劑型不會滴落、皮膚吸收快，可望大幅提升療效與降低副作用，若能順利上市，將會是一個極具吸引力的新治療選項。

根據 Precedence Research 的資料指出，2022 年全球骨關節炎治療市場規模為 83 億美元，預計到 2032 年將達到 202 億美元左右，以年複合成長率 9.4% 快速成長。