橋椿自結去年稅後純益3.15億元年減57% 每股純益1.57元

水五金製品廠橋椿 ( 2062-TW ) 今 (15) 日公布自結 2023 年第四季稅後純益 1.11 億元，每股純益爲 0.55 元，全年稅後純益爲 3.15 億元，年減 57.28% ，全年每股純益爲 1.57 元。

橋椿主要產品鋅壓鑄水龍頭零組件，營業版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，鋅製品占營收比重達 70%，橋椿自 1990 年代即投入鋅產品的研發與製造，且專精鋅製程，產品，良率穩定、生產週期快速，橋椿與全球知名衛浴品牌，在鋅製品解決方案上有緊密合作關係。

橋椿目前訂下的目標是搶占全球水五金零組件市場 10% 市占率。橋椿估計，目前全球廚房衛浴產業裝飾設備零組件市場規模約 45 億美元，橋椿目前全球市占約 4%，以橋椿設立的目標來看，等於要取得近 140 億元市場。