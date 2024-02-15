大摩：機構對特斯拉看法極悲觀 並預期半年內難有起色

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-02-15 14:50

摩根士丹利對特斯拉 (TSLA-US) 機構投資者進行的一項非正式民意調查發現，許多機構投資者持悲觀態度，並預計該股在未來 6 個月內表現不佳。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 周三 (14 日) 發布報告稱，無論是多頭或空頭，都表達了最悲觀的看法。有些人懷疑今年的銷售額是否會成長，大多數人認為共識正在下降，人工智慧目前未被投資者列入考慮。

Jonas 指出，他從摩根士丹利為其機構客戶舉辦的一次半定期聚會午餐中「讀到了房間裡的情況」，透露「每個人都認為該股將在 6 個月內表現不佳」 ，而且幾乎所有人也不看好未來一年。 今年迄今為止，特斯拉股價已下跌 25%。

Jonas 列舉了客戶整體看空的幾個原因，其中最大的一個原因是人工智慧，以及特斯拉被排除在與人工智慧相關的科技股上漲之外。

Jonas 指出，馬斯克 (Elon Musk) 自己讓將特斯拉從 2024 年的人工智慧主題中被「邊緣化」，並將投資者注意力集中於不斷惡化的電動汽車需求。

這可能是馬斯克１月中旬發布的一系列推文的結果，他在推文中強調，如果不能取得約 25% 的投票控制權，他對特斯拉在人工智慧和機器人領域的發展感到不安，而馬斯克也要求特斯拉董事會以股票授予的形式，提供更多補償。

Jonas 過去曾撰文盛贊特斯拉的人工智慧和超級運算能力，並將這些因素視為特斯拉長期成長的驅動因素。

然而，儘管這家汽車製造商在這一領域做出了努力（例如使用人工智慧來訓練其全自動駕駛軟體），但 Jonas 認為，人們對特斯拉在人工智慧領域進展的看法非常糟糕 ，以至於特斯拉不僅被排除在人工智慧領域之外，「實際上還站在了人工智慧領域的另一邊」。