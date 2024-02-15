培育年輕世代金融菁英 元大金今年將招募30-50位MA

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-15 14:12

金控業搶才大作戰，元大金 (2885-TW) 為培育年輕世代金融菁英，本 (2) 月啟動 MA (儲備幹部) 招募計畫，今年預計招收 30 至 50 位 MA，分別是「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」及「投資研究」四類組的儲備幹部，培訓時間為 2 年半，由金控功能長及各子公司高階主管親自指導，大幅拓展 MA 個人視野高度。

元大金表示，截至 2023 年，MA 管理職晉升率達四成，其中已有兩位擔任高階主管，顯現元大對優秀人才的高度重視。

MA 每年 7 月報到，2 年半的培訓期間，前半年集中安排專業訓練課程及輪調實習，讓 MA 迅速掌握集團核心業務，接下來的兩年則安排各項課題及任務，進一步厚植 MA 專業根基與實務經驗。

同時，公司為每位儲備幹部安排單位主管及學長姐提供工作指導及職涯諮詢，歷經由廣而深、由深而博的專精訓練，創造儲備幹部在職場上的能見度，為其職涯發展奠定基礎。

元大金指出，公司著重發掘個人職業潛能，以健全的企業制度及暢通的升遷管道育才、用才、留才，針對 MA 招募，提供具競爭力的薪資待遇及專業培訓課程，透過全方位、系統化的訓練指導體系，讓 MA 有更多機會參與公司大型專案及重要任務，快速充實各方面專業能力，擁有寬廣的發展空間及晉升機會。