兆豐金新春團拜 今年善用跨子公司平台 提升獲利結構及營運韌性

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-15 16:18

兆豐金融集團今天 (15 日) 舉行龍年新春團拜，董事長雷仲達表示，112 年在全體同仁努力下，獲利創歷史新高，今年將善用集團各項跨子公司平台，例如 ESG、共同行銷、數位金融等策略行動方案，引領銀行及眾多子公司提升獲利結構及營運韌性，再創業績高峰。

兆豐金融集團新春團拜以隆隆鼓聲為龍年第一個工作日拉開序幕，除有祥獅獻瑞，財神也現身，預祝今年各子公司的業績長紅，瑞獅最後更獻上象徵業績旺旺來的鳳梨給雷仲達，現場參與的金控及各子公司經營階層也互道恭喜，攜手為新的一年共同打拚。

雷仲達並於團拜後親自分送貼有「吉祥如意」、「大吉大利」、「財」、「吉」等字樣的橘子給同仁。

雷仲達致詞表示，兆豐金融集團去年在業務推動與 ESG 成果相當亮眼，獲獎成果豐碩。首先，112 年在 ESG 表現深獲國內外評比機構肯定，包括持續獲選 CDP 領導等級、公司治理評鑑前 5%、TCFD 報告書獲 BSI「Level-5+: Excellence」最高等級認證等，並再次蟬聯 DJSI 最新公布之世界及新興市場指數成分股，成績卓越，此外更獲主管機關認可，邀請於 112 年 12 月加入「永續金融先行者聯盟」，本公司將承諾投入集團力量，為我國「2050 年淨零排放目標」以及地球的永續未來，共同努力。

兆豐金控 (2886-TW)112 年稅後淨利達 332.38 億元，相較 111 年大幅成長 81％。銀行子公司 112 年表現驚艷，稅後淨利 310.16 億元，較 111 年成長 28％，每股稅後淨利 3.63 元，銀行同業排名第 1 名；不僅銀行子公司，集團其他子公司的表現也很亮眼，雷仲達一併對各子公司一年來的辛勞致謝。