工商協進會：龍年台灣經濟「內外皆溫、和緩成長」

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-15 11:52

龍年開工，根據央行、行政院主計處以及各大智庫預測，2024 年台灣經濟成長率可望「保 3」優於去年。對此，工商協進會指出，由於 AI 等新興科技應用將帶動出口增加，龍年台灣經濟審慎樂觀，預期龍年台灣經濟內外皆溫，和緩成長。

工商協進會表示，進到後疫情時代，必須持續強化出口、內需以及投資三大動能，並協助中小企業在淨零與數位雙軸轉型，也需要留意失業率的變化，確保台灣經濟穩步成長。

工商協進會進一步指出，儘管全球通膨問題逐漸緩解，但仍持續受到高利率、終端需求疲弱的影響，中、美、日、歐盟等四大經濟體，在供給與需求層面都面臨各種挑戰。因此政府與企業，需持續密切觀察國際經濟動向，是否影響台灣貿易表現以及投資意願，擬定策略因應。

理事長吳東亮強調，近年來台灣因地緣戰略優勢，以及產業堅強實力，半導體與科技製造海外發展前景看好。因此工商界期望，除半導體產業外，能有更多的護國神山，引領下一代產業創新，並強化跨領域、跨業別之間的合作，建立新興產業的商業模式，搶攻更多商機。