元大銀數位金融首波加入韓國支付應用 4月底前享15%購物回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-31 17:12

元大銀行瞄準國際行動支付發展趨勢，首波參與在韓國啟用「TWQR」金融支付應用，以提供客戶於韓國旅遊、洽公及留學的支付便利性，未來不用再大量兌換韓圜現鈔了，即日起到 4 月底前，可享有 15% 的購物回饋，支付交易還免收手續費。

元大金 (2885-TW) 深耕韓國金融市場多年，是全台唯一在韓國同時提供證券及銀行最完整金融服務的機構，旗下元大證券 (韓國) 不僅為韓國前 10 大券商，且是唯一台資上市證券公司，元大銀行也是國銀目前唯一在韓國當地設有分支機構的銀行。

民眾前往韓國旅遊、洽公或留學，除了使用信用卡和兌換外幣現金外，現在跨國支付有了更方便的選擇。元大銀說明，客戶不用經過繁瑣的申請程序與安裝設定，只要打開「元大行動銀行 APP」，點選掃碼支付功能，輕鬆切換消費國別，即可在韓國標示「TWQR」的商店消費購物，拿著手機輕輕鬆鬆就可完成 QR Code 掃碼支付。

2023 年韓國已晉身為國人出國旅遊目的地的第三名，「TWQR」與韓國最大支付處理公司 《BC Card》攜手合作，據統計，《BC Card》不僅是韓國最具規模的發卡公司，於韓國境内合作的商店數逾 11 萬家，分布於各類型觀光客旅遊景點中，包含便利商店、大型免稅店、藥妝店及肯德基等，大幅提升客戶至韓國地區消費的便利性。

此次首先導入國人熟悉而喜愛的 CU 便利超商、GS25 便利超商、新世界百貨等，共計 3.5 萬家特約商店，近期將於韓國旅遊的客戶可以搶先體驗，使用「元大行動銀行 APP」進行消費支付，可直接於銀行帳戶完成扣款，除了可以省下 1.5% 跨國信用卡交易手續費外，還可以享有最高 15% 購物現金回饋。