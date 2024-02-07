元月獲利好彩頭！玉山金創單月新高 元大金賺28.3億元年增2倍

玉山金 ( 2884-TW ) 今 (7) 日公布 2024 年 1 月自結獲利，單月稅後純益 28 億元，月增 90.47%、年增 2.91%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.18 元，金控及銀行均創單月獲利最高紀錄；元大金 ( 2885-TW ) 昨 (6) 日率金控公司之前，元月獲利開出好彩頭，稅後純益 28.3 億元，為歷年同期最佳，年增逾 2 倍，每股賺 0.22 元。

元大金為首家公布元月自結獲利的上市金控公司，在台股交投熱絡加持下，旗下證券、銀行手續費及利息收入雙雙成長，帶動元大金元月稅後純益衝上 28.3 億元，創下歷年同期最佳紀錄，年增 203.6%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.22 元。