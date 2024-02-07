元月獲利好彩頭！玉山金創單月新高 元大金賺28.3億元年增2倍
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-07 15:08
玉山金 (2884-TW) 今 (7) 日公布 2024 年 1 月自結獲利，單月稅後純益 28 億元，月增 90.47%、年增 2.91%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.18 元，金控及銀行均創單月獲利最高紀錄；元大金 (2885-TW) 昨 (6) 日率金控公司之前，元月獲利開出好彩頭，稅後純益 28.3 億元，為歷年同期最佳，年增逾 2 倍，每股賺 0.22 元。
玉山金主要子公司玉山銀行元月稅後純益 29.1 億元，年增 13.69%；玉山證券 1.5 億元，年增 173.38%；玉山創投則虧損 1.2 億元。
玉山銀行穩健發展放款業務，截至 2024 年 1 月底，合併存款餘額達 3 兆 443 億元；合併放款總數為 2 兆 1132 億元。
元大金為首家公布元月自結獲利的上市金控公司，在台股交投熱絡加持下，旗下證券、銀行手續費及利息收入雙雙成長，帶動元大金元月稅後純益衝上 28.3 億元，創下歷年同期最佳紀錄，年增 203.6%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.22 元。
主要子公司方面，證券和銀行仍是主要獲利來源，元大銀行 1 月稅後純益達 10.65 億元，年增 89.5%；元大證券 13.66 億元，年增 92.4%；元大人壽稅後純益 1.7 億元，較去年同期稅後虧損 4.09 億元大幅改善，主要受惠新台幣貶值，產生匯兌利益；元大投信稅後純益 2.66 億元，年增 34.3%。
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