鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-29 16:20

元大投信今 (29) 日舉行 2024 年投資趨勢座談，董事長劉宗聖指出，持續看好美國、日本、台灣三個金融市場，其中二大投資核心就是龍頭及優質大型的企業，不過，今年最大的經濟風險仍在於地緣政經 (戰爭) 的不確定性因素，並提出八字示警，籲投資人檢視自身資產配置，是否有「重複過買、過度集中」的情形，分散風散才能持盈保泰。

劉宗聖表示，日本股市自去年開始就呈現了軋空及軋空手的行情，一路向上，主要受到政府政策引導，吸引全球資金追逐，日本政府宣布 2024 年起提高 NISA (日本個人儲蓄帳戶) 額度，每年免稅額從合計 120 萬日元，調高至 360 萬日元，並延長為終身免稅；伴隨外資加大布局力度，日股中長期投資吸引力將有進一步上漲空間。

美股方面，劉宗聖分析，聯準會暫停升息循環對於市場來說是利空出盡，今年有機會啟動降息，但問題在於降息時間快慢及幅度多少，債市可望受惠，根據過往經驗，市場往往提前政策反應，美債殖利率通常在停止升息後就會開始快速滑落，平均下滑幅度為 101bps，美國 10 年期公債殖利率目前仍高於 2023 年 7 月升息前水準，未來還有回落空間。

根據彭博資料，標普 500 企業 2024 年 EPS 預估將呈雙位數增長，達 11%，從產業來看，由醫療保健、通訊服務等類股領軍，2024 年盈餘成長率預估將高於大盤，持續扮演美股獲利火車頭。劉宗聖認為，2024 年股市產業展望輪動大、投資仍需專業判斷，擇機佈局大型龍頭企業資產不失為好選擇。

至於台股方面，大盤近日強勢走高、站上萬八，今年看起來行情已撥雲見日，但仍有一些不確定因素，尤其是地緣政治值得大家留意警惕，包括紅海、葉門、伊朗等地區，另外還有持續多年的台海、俄烏戰爭，建議投資人做好資產配置，逢回時再用手上現金部位來加碼，透過定期定額投資基金，無論主、被動，才能達到分散風險、持盈保泰。

劉宗聖表示，去年整體指數股票型基金 ETF 規模繳出亮眼成績單，但他提醒，要注意自身是否有重複過買、過度集中的情形，若是在台股部位買太多，都是同樣一個系統風險，不可能只漲不跌，如果沒有填息、陷入貼息，那可能本金就會受到影響；其次，如果行情往多頭走，有可能賺到息、而失去了賺本的機會，雖然配息很重要，是現金流量的來源，但也不能只有配息，要審酌自身的投資屬性，找到資本報酬的機會成本。

元大全球優質龍頭平衡基金為國內首檔聚焦全球龍頭企業的平衡型基金，研究團隊指出，該基金主要特色就是完全不投資違約風險高且高度連動股市的非投資等級債，並結合景氣循環分析與產業趨勢研究，動態調整股票與債券最佳配置比例。