〈焦點股〉含「積」量高半導體ETF搶搭補漲行情 3檔創掛牌新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-15 12:32

台股金龍年開紅盤，護國神山台積電 (2330-TW) 今 (15) 日登高一呼，股價直逼漲停、飛越 700 元大關，改寫新天價，多檔含「積」量高的半導體 ETF 也搭上這波補漲行情，其中 00830、00911、00904 三檔獲得投資人追捧，股價改寫掛牌以來新高，漲幅約 4-6%。

國泰費城半導體 (00830-TW) 今天盤中強漲逾半根停板，股價突破 40 元大關，最高衝上 40.46 元，創新高；兆豐洲際半導體 (00911-TW) 同步勁揚逾 6%， 最高來到 25.04 元，寫掛牌以來新高；新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 大漲近 4%，最高來到 15.74 元，同創新高。

其他半導體 ETF 人氣也很旺，富邦台灣半導體 (00892-TW) 盤中上漲逾 4%，最高來到 14.68 元，為近 2 年來新高；中信關鍵半導體 (00891-TW) 17.08 元，創逾 2 年新高；群益半導體收益 (00927-TW) 盤中也有 2% 的漲幅。