宏碁集團攜手國衛院、長庚醫療 開發冠狀動脈阻塞智慧偵測系統

宏碁 (2353-TW) 今 (11) 日宣布，旗下價值創新中心與宏碁智醫、國家衛生研究院及長庚醫療體系攜手進行智慧分析平台「冠狀動脈阻塞智慧偵測系統」的合作，透過 AI 學習擴充與增強的心電圖特徵，可提早篩檢出患有冠心病的病患。

心電圖為心肌梗塞檢查的第一步，然而過去醫學研究顯示，約有 10% 至 40% 的患者在心肌梗塞發生前沒有症狀或心電圖沒有明顯的異常病兆。根據長庚醫院收集的數據指出，初次心電圖檢查下發現有約 10% 冠狀動脈阻塞患者被認定為正常無症狀。

宏碁集團的「冠狀動脈阻塞智慧偵測系統」透過 AI 學習研究所得的疾病生物特徵，利用心電圖訊號處理及擴充心電圖特徵等臨床資料，可提早篩檢出心電圖與臨床診斷看似正常卻有冠心病的病患，提醒民眾及早就醫並更加注意自身健康與生活習慣，降低憾事發生。

宏碁表示，由於生活壓力、熬夜、肥胖等因素，心肌梗塞的發病年齡逐漸降低，透過將「冠狀動脈阻塞智慧偵測系統」應用於臨床端，甚或擴展至生活中的智慧穿戴裝置，有助於即早篩檢出有冠心病的病患，幫助醫師更完善的提供針對病患個人的醫療健康建議。

宏碁智醫董事長連加恩表示，宏碁將智慧醫療產業納入集團未來的策略方針之一，盼能藉由自身深厚的科技技術底蘊，以 AI 輔助產品，加速精準醫療產業落地。

國衛院院長司徒惠康指出，國衛院是任務導向的醫藥衛生研究機構，以增進國人健康福祉為宗旨。期望聯手各領域團隊，整合統籌各界資源與研究能量，共同開創具預防醫學轉譯價值的產業，以促進國人健康及加速發展我國之精準醫療。

基隆長庚院長賴旗俊則表示，國衛院、長庚醫療體系、及宏碁集團三方的合作含括學研、臨床及產業方面，期許能持續為國人健康管理做出貢獻，以達到早期發現精準預防，實現個人化精準健康的目標。