〈焦點股〉龍年開紅盤獨憔悴 近10檔觀光族群跌半根停板
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-15 10:03
由於交通部觀光署在台股封關期間宣布赴中國旅遊禁團令，兩岸旅遊放寬的未來前景再添變數，儘管台股今 (15) 日開紅盤日大漲近 500 點，但觀光股獨憔悴，有近 10 檔個股跌幅在半根停板上下，五福 (2745-TW) 更逼近跌停。
政府原規劃春節後恢復台灣旅客赴陸團體旅遊，但在封關期間宣布，因中國未就陸客旅行團來台安排，又片面宣布改變 M503 等航路運行方式，因此，6 月 1 日之後的赴陸團體不能出團。
觀光署表示，此考量情勢變更、國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行，而 3 月 1 日到 5 月 31 日出發的旅遊團可照常出團。
由於政策轉彎，業界反彈，旅遊業更表態，6 月過後是暑期旅遊旺季，開年後可能會湧現旅遊糾紛和賠償損失等案件。
觀光股今日因而落難，尤其旅行社業者首當其衝，五福逼近跌停，富野 (2736-TW)、山富 (2743-TW)、易飛網 (2734-TW) 跌 8% 上下，鳳凰 (5706-TW)、燦星旅 (2719-TW) 均跌超過半根停板，而飯店族群連袂受影響，寒舍 (2739-TW) 跌 8%，夏都 (2722-TW)、雲品 (2748-TW) 和晶華 (2707-TW) 跌半根停板左右。
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