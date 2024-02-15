〈焦點股〉龍年開紅盤獨憔悴 近10檔觀光族群跌半根停板

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-15 10:03

由於交通部觀光署在台股封關期間宣布赴中國旅遊禁團令，兩岸旅遊放寬的未來前景再添變數，儘管台股今 (15) 日開紅盤日大漲近 500 點，但觀光股獨憔悴，有近 10 檔個股跌幅在半根停板上下，五福 (2745-TW) 更逼近跌停。

政府原規劃春節後恢復台灣旅客赴陸團體旅遊，但在封關期間宣布，因中國未就陸客旅行團來台安排，又片面宣布改變 M503 等航路運行方式，因此，6 月 1 日之後的赴陸團體不能出團。

觀光署表示，此考量情勢變更、國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行，而 3 月 1 日到 5 月 31 日出發的旅遊團可照常出團。