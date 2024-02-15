晶技1月稅前盈餘2.44億元年增2.58倍 每股稅前賺0.79元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-15 14:39

晶技 (3042-TW)2024 年迎來網通、手機及車用的多元市場需求的成長，晶技 今 (15) 日公布 2024 年 1 月營收 9.98 億元，單月自結稅前盈餘 2.44 億元，爲 4 個月來獲利新高，月增 1.43 倍，年增 2.58 倍，每股稅前賺 0.79 元。

同時，晶技目前對車用產品接單仍滿載中，寧波新增新生產線預計在第二季投產。2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升，也有助獲利能力的向上大幅提高。

晶技 2023 年第四季毛利率達 37%，爲全年各季最高，主要仍在生產經濟規模提升及有利的出貨產品結構挹注，其中晶技 2023 年 12 月毛利率爲 37.72%， 2024 年元月毛利率也與此一數字相當。

晶技 2023 年營收達 108.5 億元，優於原預期，連續 4 年站穩 100 億元大關，自結 2023 年全年毛利率 35.24%，較 2022 年的 38.2% 下滑 2.95 個百分點，但仍稱霸石英元件同業；晶技 2023 年全年稅前盈餘 20.8 億元，年減 38.8%，每股稅前盈餘爲 6.72 元。

晶技預估 2024 年營收將恢復成長，資本支出規劃達 14-15 億元，爲歷史高檔，投資主要在擴充小型化產品及車載應用元件的產能。此一資本支出規劃，原以兩岸的投資爲主，並不包括最新決定在印尼泗水的石英晶體元件投資。