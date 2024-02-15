第一金控新春團拜 連3年獲利創新高 期許金龍年再創高峰

業務動能續攀高峰之餘，第一金融集團也達成許多里程碑，如：第一銀行積極強化財富管理 2.0，並響應政策推動信託 2.0 業務，在數位轉型方面，e-First 智能理財市占率逾 2 成，資產管理規模為業界第 2 大；此外，第一金證券第一階段「智慧下單」功能上線，第一金人壽加入理賠聯盟鏈 2.0，第一金投信則新募集國內首檔永續影響力投資多重資產基金。