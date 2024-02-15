第一金控新春團拜 連3年獲利創新高 期許金龍年再創高峰
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-15 12:29
第一金融集團今 (15) 日舉辦視訊新春團拜，由第一金控 (2892-TW) 暨第一銀行董事長邱月琴率領經營團隊共同出席，並連線至各子公司及國內營業單位，同步在金龍年開工日迎財神、接好運，在連續三年獲利創新高後，期許新的一年發揮龍馬精神，讓業績再攀高峰。
業務動能續攀高峰之餘，第一金融集團也達成許多里程碑，如：第一銀行積極強化財富管理 2.0，並響應政策推動信託 2.0 業務，在數位轉型方面，e-First 智能理財市占率逾 2 成，資產管理規模為業界第 2 大；此外，第一金證券第一階段「智慧下單」功能上線，第一金人壽加入理賠聯盟鏈 2.0，第一金投信則新募集國內首檔永續影響力投資多重資產基金。
第一金融集團也將擴大推動 ESG 行動，藉由「永續金融先行者聯盟」持續推廣永續金融工作，另外集團亦將深耕永續治理文化，接軌國際永續規範與倡議，不斷創新永續作為，致力引領產業低碳轉型，掌握綠色商機，拓展金融永續生態圈。
2023 年第一金融集團獲利續創佳績，集團合併稅後淨利達 224.61 億元，連續 3 年改寫新高，成長逾 9％，其中，第一銀行稅後淨利 215.26 億元，成長近 6％；銀行以外子公司稅後淨利合計 17.92 億元，大幅成長逾 130％。
展望 2024 年，第一金融集團將以「兼顧量利風險、強化永續韌性」為經營策略主軸，積極關注全球供應鏈移轉及產業淨零轉型趨勢，以穩健擴展業務量能及獲利。
- 該如何存對股、找到好買點？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇