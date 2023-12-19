赴日旅遊正夯 一銀全面升級海外刷卡優惠最高享8500元回饋

日元匯價好划算，吸引許多國人赴日旅遊，第一銀行今 (19) 日宣布全面升級日、韓、歐、美等地刷卡優惠，不論機票、海外飯店或團體行程最高享 8500 元刷卡金，指定卡加碼海外消費回饋，再送旅遊平安險。

一銀統計持卡人消費情形，與去年同期相比，日韓地區今年暑假期間簽帳金額年成長 66 倍，歐洲地區也成長 30 倍；一銀推薦卡友日韓旅遊首選「一卡通聯名卡」，享 3% 現金回饋無上限，至日本 BIC Camera、愛電王、唐吉訶德購物，即日起刷一卡通聯名卡，搭配優惠券享最高 17% 免稅折扣。

若以購買最新款 Dyson 吹風機為例，約可省下新台幣 6000 元，相當於台灣官網售價打六折的價格。

一銀指出，歐洲購買精品必備「GLORY+ 世界卡」，享海外消費 2.2% 回饋無上限；2024 年起「wonderful 星璨卡」於國內旅行社、航空與指定免稅店，每筆消費享 1.5% 回饋，於雄獅、可樂與易遊網等旅行社分期滿額再享最高回饋 8500 元。喜愛海外自助旅行的卡友，持商旅卡於 Klook 與 kkday 滿額最高享 6.6% 回饋。

一銀持續深耕數位客群，「iLEO 信用卡」搭配 Apple Pay、Google Pay 及 Samsung Pay 享滿額優惠活動，且新戶辦卡海外使用行動支付回饋高達 11%。

一銀表示，卡友省錢 FUN 心出國玩，刷一銀卡購買機票或旅遊團費，最高享「5000 萬元搭乘公共運輸工具期間旅行平安保險」及 30 天「1000 萬元海外全程旅行平安保險」，讓卡友保障再升級。