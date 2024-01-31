第一銀行攜手臺灣銀行 統籌主辦友達400億聯貸案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-31 18:07

第一銀行與臺灣銀行統籌主辦友達 (2409-TW)5 年期新台幣 400 億元聯貸案，今 (31) 日舉辦簽約儀式。此聯貸案由第一銀行攜手臺灣銀行統籌主辦，並擔任管理銀行，且獲得 18 家金融機構支持，承諾金額達 780 億元，超額認貸達到 260%，最終以 400 億元結案。

友達在雙軸轉型的策略下，除持續精進顯示技術附加價值，推動 Micro LED 產業發展及多元領域創新應用，提升競爭力外，也深化垂直市場應用，2023 年 10 月收購德國 Tier 1 供應商 BHTC，拓展智慧移動布局。另外，友達也持續深耕智慧醫療、智慧零售、智慧製造等領域，開拓多元應用場域的商機。

第一銀行表示，此次聯貸案以永續觀點置入 ESG 永續指標連結授信條件，將依據指標達成情形，給予相對應的優惠利率減碼。另外，資金用途上，也可以規畫用在採購綠電，並針對用於購電支出的部分給予優惠利率，鼓勵友達低碳轉型。

呼應全球 ESG 浪潮，友達不僅是首家加入 RE100 的顯示器製造商，更是全球顯示器製造業中，首家承諾在 2050 年全面使用再生能源的企業。友達也連年獲 MSCI ESG 指數評級 A 級、S&P Global 永續年鑑排名前 5%，以及全球企業永續獎、台灣企業永續獎、國家企業環保獎等多項榮耀。