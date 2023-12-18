一銀推ESG淨零優惠融資專案 可用於碳盤查、建廠買設備

台灣碳權交易所將於 22 日正式上線，為響應 2050 淨零排放趨勢，第一銀行今 (18) 日宣布，推出「e 起動起來 ESG 淨零優惠融資專案」，提供企業低碳轉型的融資支持，邁向永續生態圈。一銀說明，依據企業提供的減碳計畫，融資用途可用於企業購建廠房、購置機器設備等資本支出項目或建立減碳技術、進行碳盤查、規劃淨零排放減碳路徑等項目所需的週轉金等。

依據碳揭露組織 (CDP) 調查報告，企業生產過程中，上下游供應鏈產生的範疇三碳排放量佔整體碳足跡的 75% 以上，因此全球各國及企業均積極邁向低碳供應鏈搭建，如經濟部推動「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助」計畫、國際大型企業紛紛推動綠色供應鏈轉型等。

一銀推出「e 起動起來 ESG 淨零優惠融資專案」，除可運用於中心廠、各產業龍頭攜手供應鏈廠商的減碳優惠融資，也提供中小企業依自身具體減碳計畫取得融資支持。

藉由專案規劃引導企業逐步建立碳盤查機制，並據以推動減碳轉型專案及預估執行的減碳效益，針對尚未進行碳盤查的中小企業，則可推廣政府平台提供的碳估算工具進行評估。

一銀於 2020 年正式簽署加入赤道原則協會，成為公股銀行首家赤道原則會員銀行，母公司第一金控 (2892-TW)2022 年也獲金管會遴選加入「永續金融先行者聯盟」，成為該聯盟首家入選之公股金融機構；一銀近年來提供各項綠色融資優惠貸款，如「永續績效連結授信專案」、「再生能源永續貸款」、「綠色企業優惠貸款」、「e 起動起來 ESG 淨零優惠融資專案」等，支持企業減少生產製程造成的環境污染或資源浪費等綠色資金用途，以具體行動支持企業減碳轉型。