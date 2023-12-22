因應物價上漲 一銀加碼員工調薪最高逾8％

為響應政府「所得稅制優化惠民措施」政策，第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行伙食費免稅額由每月 2400 元提高至 3000 元，並溯自 2023 年 1 月 1 日生效，同時為使同仁實質所得增加以因應物價上漲，今 (22) 日再宣布，2024 年加薪除原規劃 4% 外，配合伙食費免稅額調整額外加碼，全體平均調薪幅度將達 4.6%，另加計升等晉級、滿級獎勵金，員工整體加薪幅度最高可超過 8%。

在新年到來前夕，一銀提前為員工送上大禮，宣布以實質調薪感謝員工貢獻，期望全體同仁繼續展現動能優化經營績效，成為一個與客戶及整體社會共同成長的幸福企業。

一銀表示，公司積極深耕 ESG，向來視同仁為最重要的資產，近年實施多項員工照護及社會關懷措施，營造友善職場環境，提供優於同業水準各項福利措施，建構透明機制加速基層行員升遷速度，同時對於語言、體育競賽成績等各項表現優異人員，提供優惠晉升機制或發給獎勵金，最快 1 年即可晉升，給予暢通升遷管道。

一銀今年第五度榮獲教育部體育署「體育推手獎」之「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」及首次獲得「推展類金質獎」等三大獎項，透過長期贊助舉重、桌球、柔道及角力等運動，並提供國手級教練資源，將選手們推向國際賽事殿堂。

2023 年羅楹湲及陳玟卉兩位舉重選手在亞洲錦標賽及世界錦標賽，為臺灣帶回 4 金 1 銀 2 銅佳績，青少選手黃宜甄及邱于菱在世界青年錦標賽奪得 1 金 1 銅好成績；桌球選手廖振珽等 6 名男子選手入選 113 年中華桌球國手，其中，廖振珽及黎昕陽表現優異已獲晉用為行員。

第一銀行持續以實際行動力支持桌球、舉重、柔道角力等體育項目，2023 年投入贊助經費超過 1800 萬元，贊助教練及選手人數將近 85 位，期待選手們及教練積極備戰 2024 年巴黎奧運等各項賽事，再次為臺灣爭光。