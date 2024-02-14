置死地而後生 大發汽車高層大洗牌 展現改革決心

鉅亨網新聞中心 2024-02-14 18:44

由於涉及安全測試舞弊，豐田集團 (TM-US) 旗下的汽車製造商團隊大洗牌。日本大發工業公司 (Daihatsu Motor) 周二 (13 日) 宣布，受此醜聞影響，現任社長奧平總一郎 (Soichiro Okudaira) 將於 3 月 1 日卸任社長職務，松林淳也將卸任會長職務。目前負責豐田南美業務的井上雅宏將取代奧平宗一郎接替大發總裁，豐田的桑田正典被任命為大發的執行副總裁，而柳惠子則成為大發的董事。

井上雅宏在記者會上表示，「成為社長後，我想到的是對我們客戶、經銷商、供應商、國家與地區帶來的不便。大發是一家有歷史的公司，雇用超過 4 萬名員工。帶著這些未解決的問題繼續經營，將是一大問題。我將為了帶領大發重振旗鼓拼盡全力。」

大發公司於 1907 年創立於日本大阪，專注於小型車製造。自 2016 年之後，大發汽車一直是豐田的全資子公司，約占豐田集團全球汽車銷售的 4%。2022 財年，大發在全球生產 170 多萬輛汽車，其中約一半是在日本製造。該公司小型車市占率約 30%，與競爭對手鈴木汽車均為小型車市場的領導者。

由於涉嫌在安全測試中造假，日本大發從去年 12 月 26 日開始暫停國內工廠生產運作。調查發現，大發數據造假可追溯至 1989 年，在 25 個受檢項目中，有 174 件造假，共涉及 64 款車型。

日本國土交通省 1 月 16 日對大發汽車數據造假事件做出勒令整改措施， 並表示，由於碰撞測試時存在對車輛進行加工的惡意違規，將撤銷對 3 款車型的指定認證。受影響車型包括豐田 TownAce、馬自達 Bongo 以及大發商用車 Gran Max，皆為卡車車型。

一旦被取消「型式指定」，製造商將無法大量生產相關車型。若要重新進行生產和銷售，必須調整款式。而當曾有違規問題的車型再次申請認證時，政府部門會進行嚴格審查，通常兩個月的審查期很可能會拖長。