美國1月NFIB小企業信心創13個月最大跌幅 降至8個月新低

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-13 19:47

最新報告顯示，由於勞動成本和銷售放緩壓縮獲利，美國小型企業信心在 1 月跌至 2023 年 5 月以來的最低水平。

全國獨立商業聯合會 (NFIB) 每月信心指數下降 2 點，從 12 月的 91.9 降至 1 月的 89.9，為 2022 年 12 月以來的最大跌幅。之前 12 月為 5 個月來首度上揚，並仍是連續 25 個月低於 98 點的 50 年平均值。

勞動品質和通貨膨脹都是 1 月企業主最關心的問題。報告指出，隨著成本增加，銷售狀況趨緊，回報獲利成長的業主比率從 12 月的淨負增加 25% 降至淨負增加 30%。

NFIB 首席經濟學家鄧克爾伯 (Bill Dunkelberg) 表示：「小企業主繼續做出適當的業務調整，以應對面臨的持續經濟挑戰。」「1 月小企業主的樂觀信心下降，因為通貨膨脹仍然是主要障礙。」

即使如此，報告指出，將通膨列為最關心問題的業主比率下降了 3 個百分點至 20%。隨著聯準會於 2022 年為抑制通膨而啟動的升息行動，人們對利率和小型企業借款人信貸條件收緊的擔憂也隨之而來。不過，聯準會已表示升息已經結束，應該會在今年稍後降息。