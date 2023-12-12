11月美國NFIB小企業信心降至6個月來低點

由於雇用熟練勞動力持續困難以及對通膨的擔憂，11 月美國小企業信心小幅下滑至 6 個月來的最低水準。

全國獨立企業聯合會 (NFIB) 表示，其小型企業樂觀指數從 10 月的 90.7 降至 11 月的 90.6，連續 23 個月低於 50 年平均值 98。

由於企業回報難以找到勞動力和應對通貨膨脹，樂觀情緒自今年 7 月達到頂峰以來已經下降。11 月 32% 的企業報告獲利負成長，與 10 月持平。

雖然填補空缺職位的困難依然存在，但描述合格求職者很少或沒有的企業比例下降至 50%，為 2021 年 1 月以來的最低水平，低於新冠疫情前兩年約 52% 的平均水準。

表示難以填補空缺職位的業主也較少，較 10 月下降 3 個百分點至 40%，雖然目前的招聘步伐仍然疲軟。

報告指出：「自 3 月以來，NFIB 企業增加就業的淨百分比一直為負值，減少就業的公司多於增加就業的公司。」「職位空缺數仍然很高，但經濟的飆升並沒有帶來強勁的就業浪潮來填補空缺職位。」

隨著聯準會升息周期接近尾聲，接受調查的業主中有 25% 最近一筆貸款支付更高利率，比 10 月下降了 3 個百分點。報告指出，商業狀況前景也受到整體經濟不確定性的影響。

11 月預計未來 6 個月商業狀況會有所改善的業主比率上升 1 個百分點，達到淨負 42%。