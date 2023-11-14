憂通膨和勞力困難 美國10月NFIB小企業信心連降3月

最新發布的報告顯示，10 月美國小型企業信心連續第 3 個月下降，顯示通膨和勞動力困難可能對企業獲利產生長期影響。

全國獨立企業聯合會 (NFIB) 指數從 9 月的 90.8 跌至 10 月的 90.7，為連續 22 個月低於 50 年平均 98。獲利較高的企業淨比率較 9 月下降 8 個百分點至淨負 32%。

在 7 月達到今年高點後，由於擔心勞動市場收緊和通膨，小型企業的樂觀情緒自 8 月以來一直在減弱。回報獲利減少的受訪企業最常提到的原酥是銷售疲軟和投入成本上升。

NFIB 首席經濟學家鄧克爾伯格 (Bill Dunkelberg) 表示：「10 月數據顯示，小企業仍在復甦，業主對更好的商業狀況並不樂觀。」「由於勞動力和能源成本沒有下降，小企業主的庫存沒有增加，這使得今年底前的前景黯淡。」

隨著聯準會升息周期放緩，對於過去一年面臨更高借貸成本的小型企業來說，經濟不確定性仍然存在。圍繞未來經濟衰退可能性的不同預測，也繼續影響商業前景。

從 6 個月角度來看，預計商業狀況會有所改善的業主比率在 9 月下降 6 個百分點至淨負值 43% 後在 10 月保持不變。此外，23% 的企業主將緊張的勞動條件列為最關心的問題，而 22% 受訪者將通膨列為首要問題。

建築、運輸和服務業的企業最常遇到勞力短缺的問題，而金融和零售業的業主則經歷了最嚴重的物價上漲。