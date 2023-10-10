擔憂通膨和勞動力短缺 9月NFIB小企業信心指數繼續下滑

周二 (10 日) 公布的最新調查顯示，由於對通膨和持續勞動力短缺的持續擔憂，美國小型企業信心在 9 月再次小幅下滑。

根據全國獨立企業聯合會 (NFIB) 的數據，上個月小型企業樂觀指數下降 0.5 個百分點至 90.8。這也是該指數連續 21 個月低於 49 年平均 98。

9 月報告基調與 8 月報告相似；後者的樂觀情緒自 4 月以來首次下滑，企業指出勞動市場緊張和通膨是最令人擔憂的問題。

NFIB 首席經濟學家鄧克爾伯格 (Bill Dunkelberg) 表示：「企業主對未來的商業狀況仍然感到悲觀，導致他們對經濟的樂觀情緒較低。」「小型企業的銷售成長已經放緩，獲利正在受到壓縮，業主除了提高售價以緩解財務壓力之外別無選擇。」

在聯準會數十年來最激進的升息周期中，小企業面臨更高的信貸借貸成本。圍繞著未來衰退的預測，廣泛的經濟不確定性也有所增加，對企業前景造成壓力。

預計未來 6 個月商業狀況會改善的業主比率下降 6 個百分點，達到淨負值 43%。認為通膨是主要擔憂的業主比例保持不變，經季節性調整後為 23%，與因勞動力困難而表示的比率持平。

建築、零售、製造和服務業的企業最常將勞動力短缺視為緊迫問題。93% 積極在市場上招聘的企業聲稱無法或很少找到適合其職位的工人。