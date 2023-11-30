輝達黃仁勳：5年內可實現AGI！美晶片供應鏈還要再十幾二十年才能獨立

輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 執行長長黃仁勳表示，人工智慧 (AI) 的重大進步，讓機器有可能自我思考和學習，而這一天可能不遠了。

該技術被稱為「通用人工智慧 (AGI)」，幾十年來一直是 AI 研究人員的關鍵目標。在被問及「AGI 是否可以在 10 年內實現」時，黃仁勳表示「可能會更快」。

黃仁勳周三在《紐約時報 》DealBook 峰會上表示：「這取決於你如何定義它，我認為答案是肯定的。」

「如果我們將 AGI 定義為一款軟體：一款可進行大量基本智能測試的電腦，其測試結果對一般人來說具相當的競爭力。我認為，未來 5 年內，你就會看到能完成這些測試的 AI。」

輝達周三下跌 0.67%，收每股 481.40 美元。那斯達克綜合指數下跌 0.16%。

輝達在 AI 應用晶片市場佔據主導地位，為 AI 趨勢的主要受益者，其圖形處理單元 (GPU) 非常適合訓練 AI 模型和服務客戶所需的平行運算。

輝達上周公布，最近一季營收年增 206%，超出了華爾街的預期。

美國當局決定，美國需要更可靠的半導體來源，以維持軍事系統和經濟運作。因為當局擔心，倘若中台關係惡化，台灣在先進晶片製造近乎壟斷的地位可能成為國家安全風險。

針對「美國需要多長時間才能不再依賴亞洲的晶片供應」的議題，黃仁勳表示：「我們距離供應鏈獨立還有 10 年或 20 年的時間。供應鏈獨立確實具有挑戰性，但值得一試。」