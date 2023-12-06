輝達黃仁勳：將繼續開發符合美對中出口規範的晶片產品

即使美國政府不斷收緊對中晶片出口管制，輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (5 日) 表示，公司仍將繼續開發符合美國對中國出口規範的產品。

中國人工智慧 (AI) 晶片市場規模高達 70 億美元，其中有九成由輝達拿下。但分析師表示，美國收緊晶片出口限制，可能為中國競爭對手創造進入市場的機會。

黃仁勳周三在新加坡的一場活動上向記者表示：「我們現在的計畫是繼續和美國政府合作，推出一套符合最新法規特定限制的新產品。」他並表示，公司正和新加坡就潛在大型投資案進行磋商。

輝達上月發布財報時警告，受美國出口禁令影響，2024 會計年度第四季對中國銷售額恐大幅下滑。

路透上月援引知情人士說法報導，輝達已通知中國客戶，將針對中國推出的改良版 AI 晶片的推出日期延後至明年第一季。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 日前接受 CNBC 採訪時，呼籲對中國科技出口實施更多限制，並且特別點名輝達。

雷蒙多說：「我們正與輝達保持聯繫。他們非常清楚，他們不想違反我們的出口管制，你知道的，我們想要他們向中國出售晶片，這沒關係，但他們就是不能向中國出售最先進的 AI 晶片。」

針對雷蒙多的說法，輝達在給 CNBC 的聲明稿中表示：「我們正和政府合作，遵循明確指導方針，努力向全球客戶供應符合規範的資料中心解決方案。」