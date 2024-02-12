花旗集團再遭聯準會「同意令」指正

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-12 20:16

直接了解此事的消息人士表示，去年年底聯準會向花旗發出三份通知，指示該行在未來幾個月內解決如何衡量衍生性商品交易對手違約風險的問題。

另外，《路透》引用內部電郵報導，花旗內部審計部門表示，至少需要更多工作來解決監管機構先前提出的問題，以回應 2020 年 10 月以來的「同意令」執法行動。

電郵顯示，去年 12 月，內部稽核部門發現全行為改善風險管理所做的一些工作不夠充分。審計部門還發現，花旗未能滿足制訂程序以確保董事會和高階管理層收到有關整個公司風險的全面報告的要求。

要求匿名的消息人士表示，另一家銀行監管機構貨幣監理署 (OCC) 也在 9 月和 10 月進行了檢查，以評估花旗在數據完整性方面是否取得所稱的那樣大的進展。

該行此外也在處理兩項 2020 年同意令，而聯準會和 OCC 指示該行修復其風險管理、資料治理和內部控制方面長期存在且廣泛存在的缺陷。這項執法行動是在花旗於 2020 年向化妝品公司露華濃 (Revlon) 的貸方轉移約 5 億美元交易之後採取的。花旗數千名員工專注於解決這些問題。

花旗發表聲明表示，滿足監管機構的期望是首要任務，並且「正在銀行的簡化和現代化方面取得穩步進展」。