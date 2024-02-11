本週操盤筆記：美國1月CPI和零售銷售、Fed官員談話、思科應材財報
鉅亨網新聞中心 2024-02-11 21:50
本週重點國際財經大事包含：美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 和零售銷售、營建許可與新屋開工等、以及 2 月密大消費者信心指數等經濟數據，多位聯準會 (Fed) 官員將發表談話；隨著財報季持續，思科 (CSCO-US)、應材 (AMAT-US) 和格芯 (GFS-US) 等企業將公布上季財報；美國能源資訊管理局 (EIA) 和國際能源總署 (IEA) 也將公布原油市場月度報告。
本週操盤筆記 (0212-0216)
1. 美國 1 月 CPI、零售銷售等數據
美國將在本週公布 1 月消費者物價指數，數據可望顯示通膨持續放緩，這有助於增強人們對 Fed 在未來幾個月更願意降息的預期。
市場預期，不含食品和能源價格的核心 CPI 將年增 3.7%，創下 2012 年 4 月以來最小增幅，凸顯出 Fed 官員在抗通膨方面的進展。此外，1 月整體 CPI 年增率可能近兩年來首度落至 3% 下方。
即使央行官員對於至今的通膨進展感到滿意，他們對最快下月降息的看法仍反應冷淡。官員們對於降息始終保持耐心，和美國經濟依舊保持韌性有關，特別是勞動力市場，就業持續成長幫助支持消費者支出。
周四 (15 日) 的另一份報告將顯示美國零售銷售持續成長。市場預期，繼去年 12 月成長 0.6% 後，1 月零售銷售將月增 0.2%，核心零售銷售估月增 0.2%，前值為 0.4%。
定於本週出爐的其他經濟數據還包含美國 1 月工業生產、新屋開工、營建許可、小型企業信心指數以及 2 月密大消費者信心指數及通膨預期等。
2.Fed 官員發言
經濟數據以外，投資人也將關注多位 Fed 官員的發言。包含今年有貨幣政策投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)、里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin)、舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 以及 Fed 理事巴爾 (Michael Barr)。
波斯提克上周表示，Fed 在讓通膨回到 2% 目標方面取得良好進展，但仍有很長一段路要走。美國正在重回疫情前的經濟活動，必須避免通膨重燃。巴爾金此前重申，美國勞動力市場強勁、通膨持續降溫，這給了決策官員更多時間對降息保持耐心。
3. 思科、應材等美股財報
隨著財報季持續，將在本週登場的企業財報包含思科 (CSCO-US)、應材 (AMAT-US)、格芯(GFS-US)、益華電腦(CDNS-US)、可口可樂(KO-US)、Shopify(SHOP-US)、Sony(SONY-US)、QuantumScape(QS-US) 以及 Coinbase(COIN-US) 等。
其中，路透上週報導指出，思科正在考慮重組業務，將發展重點轉向「高成長領域」，可能在周三 (14 日) 盤後公布第二季財報時，一同發布裁員公告。該公司在先前的財報電話會議上下調全年營收和獲利展望，反映網路設備需求正在放緩。
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