美國去年12月CPI增幅向下修正 但11月數據遭上修

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-09 22:04

根據修訂後的政府數據，美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 漲幅低於最初估計。

美國勞工部勞工統計局 (BLS) 周五 (9 日) 公布的 CPI 數據年度修正顯示，12 月 CPI 上漲 0.2%，而不是上個月公布的 0.3%。但 11 月數據被調升，顯示 CPI 上漲 0.2%，而不是先前預測的 0.1%。

此次修訂源自於季節性調整因素的重新計算，這種模式是政府將數據剔除季節性波動。美國勞工統計局每年都會執行這個例行程序，涵蓋 2019 年 1 月至 2023 年 12 月的數據。年增率數據因未經季節性調整，所以不必修訂。

剔除波動較大的食品和能源成分後，12 月核心 CPI 較上月上漲 0.3%，未經修正。

去年的修正結果顯示 2022 年下半年通膨率比原先報告要高一些，之後包括沃勒 (Christopher Waller) 在內的聯準會官員一直在熱切等待 2023 年修正後的 CPI 數據，以試圖衡量對抗通貨膨脹的進展。

第 4 季 CPI 通膨數據將對個人消費支出 (PCE) 物價指數產生影響；PCE 是聯準會為實現 2% 通膨目標而追蹤的通膨指標。

12 月核心 CPI 年增 3.9%，領先核心 PCE 物價指數，PCE 指數當月上漲 0.2%，年增 2.9%。