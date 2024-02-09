傳輝達成立新部門 角逐價值300億美元的客製化晶片市場
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-09 21:29
根據熟悉內情的消息人士透露，輝達 (NVDA-US) 正在建立一個新的業務部門，專注於為雲端運算公司和其他公司設計客製化晶片，包括先進的人工智慧 (AI) 處理器。
這家全球 AI 晶片設計商龍頭和供應商有意擴大不斷成長的客製化 AI 晶片市場，並保護自己免受越來越多有興趣尋找替代品公司的影響。
輝達目前控制著高階 AI 晶片約 80% 的市場，這種地位使其市值在 2023 年增加了 2 倍多，今年至今已增加 40%，至 1.73 兆美元。
其客戶包括 ChatGPT 創作者 OpenAI、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和 Meta Platforms (META-US)，競相搶購日益減少的輝達晶片供應，以在快速新興的生成式 AI 領域展開競爭。
輝達的 H100 和 A100 晶片為許多主要客戶提供通用的 AI 處理器。但科技公司已經開始開發自有內部晶片以滿足特定需求。這樣做有助於減少能源消耗，並有可能縮短設計成本和時間。
根據絕透露姓名的消息人士透露，輝達現在正試圖幫助這些公司開發客製化 AI 晶片，這些晶片已流向博通 (AVGO-US) 和 Marvell Technology (MRVL-US) 等競爭對手。
創投公司 Eclipse Ventures 普通合夥人瑞丘 (Greg Reichow) 表示：「如果真的想優化功耗，或者優化應用程式的成本，那麼就無法排除在其中放置 H100 或 A100。」「每個人都希望擁有正確的計算組合以及需要的計算類型。」
輝達並未透露 H100 的價格，但肯定高於上一代 A100，每個晶片售價從 1.6 萬美元到 10 萬美元不等，具體取決於數量和其他因素。Meta 表示，計劃今年 H100 的總庫存量達到 35 萬顆。
消息人士透露，輝達高層已經會見了亞馬遜 (AMZN-US)、Meta、微軟、谷歌和 OpenAI 的代表，討論為其製造定製晶片。除了資料中心晶片之外，該公司還接觸電信、汽車和電玩客戶。
輝達 2022 年時表示，將允許第三方客戶將部分專有網路技術與其晶片整合。之後沒有就該計劃發表任何言論。
研究公司 650 Group 分析師威克爾 (Alan Weckel) 估計，資料中心客製化晶片市場今年將成長至 100 億美元，到 2025 年將翻倍。
Needham 分析師 Charles Shi 表示，2023 年整體客製化晶片市場價值約為 300 億美元，約占全球晶片年銷售額的 5%。
目前，資料中心的客製化晶片設計由博通和 Marvell 主導。
其基本操作模式是：輝達等設計公司會提供智慧財產權和技術，但將晶片製造、封裝和其他步驟留給台積電或其他合約晶片製造商。
輝達跨入這個領域有可能蠶食博通和 Marvell 的銷售額。
晶片研究集團 SemiAnalysis 創始人帕特爾 (Dylan Patel) 表示，「博通的客製化晶片業務達 100 億美元，Marvell 約為 20 億美元，輝達將成為一個真正的威脅。」
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