傳輝達成立新部門 角逐價值300億美元的客製化晶片市場

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-09 21:29

這家全球 AI 晶片設計商龍頭和供應商有意擴大不斷成長的客製化 AI 晶片市場，並保護自己免受越來越多有興趣尋找替代品公司的影響。

輝達目前控制著高階 AI 晶片約 80% 的市場，這種地位使其市值在 2023 年增加了 2 倍多，今年至今已增加 40%，至 1.73 兆美元。

其客戶包括 ChatGPT 創作者 OpenAI、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和 Meta Platforms (META-US)，競相搶購日益減少的輝達晶片供應，以在快速新興的生成式 AI 領域展開競爭。

輝達的 H100 和 A100 晶片為許多主要客戶提供通用的 AI 處理器。但科技公司已經開始開發自有內部晶片以滿足特定需求。這樣做有助於減少能源消耗，並有可能縮短設計成本和時間。

根據絕透露姓名的消息人士透露，輝達現在正試圖幫助這些公司開發客製化 AI 晶片，這些晶片已流向博通 (AVGO-US) 和 Marvell Technology (MRVL-US) 等競爭對手。

創投公司 Eclipse Ventures 普通合夥人瑞丘 (Greg Reichow) 表示：「如果真的想優化功耗，或者優化應用程式的成本，那麼就無法排除在其中放置 H100 或 A100。」「每個人都希望擁有正確的計算組合以及需要的計算類型。」

輝達並未透露 H100 的價格，但肯定高於上一代 A100，每個晶片售價從 1.6 萬美元到 10 萬美元不等，具體取決於數量和其他因素。Meta 表示，計劃今年 H100 的總庫存量達到 35 萬顆。

輝達 2022 年時表示，將允許第三方客戶將部分專有網路技術與其晶片整合。之後沒有就該計劃發表任何言論。

研究公司 650 Group 分析師威克爾 (Alan Weckel) 估計，資料中心客製化晶片市場今年將成長至 100 億美元，到 2025 年將翻倍。

Needham 分析師 Charles Shi 表示，2023 年整體客製化晶片市場價值約為 300 億美元，約占全球晶片年銷售額的 5%。

目前，資料中心的客製化晶片設計由博通和 Marvell 主導。

其基本操作模式是：輝達等設計公司會提供智慧財產權和技術，但將晶片製造、封裝和其他步驟留給台積電或其他合約晶片製造商。

輝達跨入這個領域有可能蠶食博通和 Marvell 的銷售額。